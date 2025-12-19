Il Natale è da sempre la festa più amata dai bambini. Così, anche quest’anno, il Comune di Aversa ha previsto l’installazione di due attrazioni che faranno divertire non solo i più piccoli, ma anche gli adulti: la ruota panoramica in piazza Municipio e una pista di pattinaggio sul ghiaccio nella vicina piazza Don Peppe Diana.

Natale ad Aversa: da stasera la ruota panoramica, domani apre la pista sul ghiaccio

Secondo quanto si apprende, la ruota panoramica dovrebbe essere in funzione a partire già da questa sera. Chi vorrà potrà così ammirare dall’alto la piazza e la folla brulicante su via Roma. Per la pista di pattinaggio, invece, si dovrà attendere domani mattina: dalle 10.30 sarà infatti possibile calzare i pattini e pattinare sul ghiaccio. In piazza Municipio, oltre alla ruota panoramica, è già presente anche l’albero di Natale, che quest’anno ha raggiunto i 14 metri di altezza. Le attrazioni rientrano nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dal Comune. Musica, spettacoli e mercatini di Natale: oltre 60 appuntamenti inseriti nel cartellone degli eventi 2025-2026, che accompagneranno i cittadini da dicembre a gennaio.