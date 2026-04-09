Aversa, al via il cantiere per nuova caserma dei Carabinieri: domani interventi nella futura pista di atletica

Entrano nel vivo le operazioni di caratterizzazione e bonifica su alcune aree importanti della città normanna. È stato avviato, questa mattina, il cantiere nell’area standard di via Michelangelo, dove sorgerà la nuova caserma dei carabinieri con alloggi annessi, proprio di fronte all’aulario della facoltà di Ingegneria dell’Università Vanvitelli. In questa fase sono in corso le operazioni di caratterizzazione del terreno, necessarie per valutare un’eventuale bonifica.

Domani interventi analoghi interesseranno anche l’ex campo profughi di via Petrarca, al confine con Carinaro, un’area da anni degradata e trasformata in una discarica a cielo aperto, con rifiuti sversati illegalmente e accumulati nel tempo. Nelle scorse settimane è stato affidato l’incarico per la caratterizzazione del terreno destinato alla realizzazione della pista di atletica, un progetto atteso da circa vent’anni.

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