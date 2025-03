Nascondeva la cocaina tra le piante di nocciolo, in un fondo agricolo a Caianello, il 35enne albanese arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, disoccupato, era da giorni sotto osservazione da parte dei militari della Stazione di Vairano Scalo, che ne monitoravano i movimenti sospetti.

Nascondeva cocaina tra le piante di nocciolo nel Casertano: arrestato 35enne

Secondo quanto ricostruito, il 35enne si faceva accompagnare quotidianamente da un complice fino al noccioleto, dove trascorreva l’intera giornata prima di rientrare. Il blitz dei carabinieri è scattato in via Fellini, a Vairano Patenora, quando hanno fermato la Volkswagen Passat su cui viaggiava il sospettato, insieme a un 24enne connazionale. Durante la perquisizione personale e veicolare, il 35enne è stato trovato in possesso di 1.710 euro in contanti, somma di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Successivamente, i militari si sono recati nel noccioleto dove l’uomo era stato più volte visto aggirarsi. Qui, su sua stessa indicazione, hanno scoperto un barattolo di vetro nascosto nel tronco di un albero: al suo interno c’erano 56 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 24,90 grammi.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, mentre il 24enne che lo accompagnava è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel reato. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di spaccio legata all’attività dell’arrestato.