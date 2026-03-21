Avrebbe picchiato e minacciato di morte uomo che aveva contratto con lui un debito di droga. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, nei confronti di un 35enne affiliato al clan dei Casalesi.

Casal di Principe, picchia e minaccia di droga un uomo per un debito di droga: arrestato 35enne

Le indagini condotte dai carabinieri nel 2025 hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato in ordine a episodi di estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni personali, reati aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso. L’uomo si avvaleva della forza intimidatrice derivante dalla sua appartenenza al “clan dei Casalesi”, fazione Schiavone.

In particolare il 35enne avrebbe posto in essere ripetute condotte estorsive, mediante minacce anche di morte con modalità camorristiche, al fine di costringere una persona offesa a versare somme di denaro legate a un presunto debito maturato nell’ambito di cessioni di stupefacenti, provocandogli gravi lesioni. Avrebbe anche detenuto, trasportato e consegnato sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, in parte sequestrate dai Carabinieri.