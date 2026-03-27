Latitante arrestato nel casertano: si nascondeva in un casolare fingendosi un pastore

Si nascondeva da mesi in un casolare isolato nella periferia del comune, tentando di passare inosservato e di lavorare come pastore. È finita così la latitanza di un 60enne, arrestato ieri mattina, giovedì 26 marzo, dai Carabinieri della Stazione di Pietramelara.

Latitante arrestato nel Casertano

L’uomo, nato in Svizzera e senza fissa dimora, era ricercato dal 25 novembre 2024. Su di lui pendeva un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Brescia, che disponeva la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione e il ripristino della pena. Le ricerche si sono concentrate nell’area dell’alto casertano dopo alcune segnalazioni su un uomo sospetto che viveva isolato in una casa di campagna. I militari hanno avviato servizi di osservazione e controllo, riuscendo a localizzare il ricercato.

Il blitz nel casolare

I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione, individuando e bloccando il latitante senza che opponesse resistenza. L’operazione ha posto fine a una fuga durata oltre un anno. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione, oltre a una multa di 1.000 euro. La condanna riguarda reati commessi nel 2009 a Gambara, in provincia di Brescia: sostituzione di persona, falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e ricettazione.