Nasce a Villaricca il Club Napoli dedicato al presidente De Laurentis

Nasce a Villaricca un nuovo Club Napoli, destinato a essere un punto di riferimento per tutta la provincia. L’inaugurazione si è svolta nella storica Piazza Maione, alla presenza di celebrità legate al mondo azzurro, tifosi e politici locali.

Il nuovo punto di incontro è stato intitolato al presidente De Laurentiis, come ha spiegato il presidente Nicola Tambaro: “Dopo Maradona, è stato il presidente a regalarci due scudetti e per questo non potevamo che dedicare a lui la nostra associazione”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport Giovanni Granata: “Sono felice di questa apertura. L’aggregazione legata al mondo dello sport è sempre importante e speriamo che sia anche un modo per rivitalizzare il nostro centro. Stiamo prevedendo nuovi parcheggi perché Piazza Maione torni ai suoi antichi splendori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il parroco Don Alessandro Miraglia: “È sempre bello vedere punti di incontro dedicati ai giovani, in modo da evitare i pericoli della strada e dei social”.