Cosimo Antonio Amente è stato eletto all’unanimità presidente di Agifar Napoli. L’annuncio è arrivato attraverso un post social in cui il neo presidente ha espresso emozione e senso di responsabilità per il nuovo incarico.

Napoli, Cosimo Antonio Amente eletto all’unanimità presidente Agifar

“Con grande emozione e profondo senso di gratitudine, annuncio di essere stato eletto all’unanimità Presidente di Agifar Napoli”, ha scritto Amente, sottolineando il valore del ruolo che si appresta a ricoprire.

Un incarico che, come evidenziato dallo stesso presidente, sarà guidato da spirito di servizio e attenzione verso le nuove generazioni: “Un prestigio che assumo con grande senso di responsabilità e con autentico spirito di servizio nei confronti della categoria e, soprattutto, dei giovani farmacisti”.

Il nuovo corso di Agifar Napoli si inserisce nel solco della collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli. Amente ha voluto infatti ringraziare il presidente dell’Ordine, Vincenzo Santagada, per il supporto e la guida, evidenziando come l’associazione si prepari a vivere “una nuova stagione, coesa, inclusiva e ricca di iniziative”.

Parole di riconoscenza anche per il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Iorio, e per chi ha guidato l’associazione fino ad oggi. Un passaggio significativo è stato dedicato al past president Lele Savino: il suo lavoro, ha ricordato Amente, “è stato fondamentale per rendere possibile questo momento”.

Il neo presidente ha infine rivolto un messaggio ai giovani farmacisti, veri protagonisti del futuro della professione, ribadendo l’impegno che caratterizzerà il suo mandato: “Inizia oggi un cammino che affronterò con impegno, entusiasmo e senso di appartenenza”.