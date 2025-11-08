Ancora un weekend di sangue per i giovani a Napoli: 18enne ferito a colpi di pistola alle gambe

NAPOLI – Ancora violenza in città, a poche giorni dai fatti di Boscoreale che hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza nell’area vesuviana. Questa volta a finire in ospedale è un ragazzo di 18 anni, incensurato, colpito da colpi d’arma da fuoco alle gambe nella zona delle Case Nuove.

L’agguato in via Michelangelo Ciccone

Secondo una prima e sommaria ricostruzione – che è ancora in fase di verifica – il giovane si trovava in via Michelangelo Ciccone, nei pressi di un circolo, quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto. Per motivi non ancora chiari l’uomo avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del 18enne.

La vittima è stata raggiunta ai polpacci: due proiettili, entrambi con foro di entrata e di uscita. Il ragazzo è stato subito soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove è stato ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sono giudicate gravi e non è in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella e del nucleo operativo Napoli Stella, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica e a risalire all’autore della sparatoria.

Al momento non viene esclusa alcuna pista: dal contrasto personale alla lite degenerata, fino al possibile regolamento di conti maturato nel contesto della microcriminalità del centro.

Allarme sicurezza dopo Boscoreale

L’episodio arriva nel fine settimana dopo quello segnato dal delitto di Boscoreale, che ha visto perdere la vita un altro 18enne. Due fatti diversi ma ravvicinati, che riportano al centro il tema della violenza giovanile armata e della facilità con cui si spara in strada.

Seguiranno aggiornamenti.