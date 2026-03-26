Mondragone, fugge all’alt dei carabinieri: denunciato 18enne: madre tenta di coprirlo con falsa denuncia

Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento nella tarda serata del 25 marzo 2026. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno denunciato un 18enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno notato una Fiat Panda bianca sfrecciare ad alta velocità in via Castel Volturno. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato, tentando la fuga.

La fuga e il riconoscimento del giovane

È scattato immediatamente l’inseguimento, con il supporto di una seconda pattuglia. Poco dopo, il veicolo è stato nuovamente intercettato e il conducente identificato: si tratta di un 18enne già noto alle forze dell’ordine. Nonostante ciò, il giovane è riuscito a dileguarsi.

La madre denuncia il falso furto dell’auto

Nel tentativo di aiutarlo, la madre, una 40enne, si è recata in caserma denunciando il furto dell’auto. Le verifiche dei Carabinieri hanno però accertato che si trattava di una falsa denuncia, presentata per coprire la fuga del figlio.

Doppia denuncia e indagini in corso

Al termine degli accertamenti, il 18enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la madre è stata deferita per simulazione di reato in concorso.