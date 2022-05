Tragedia all’Ospedale del Mare, 60enne si accascia a terra e muore. Era giunto al nosocomio di Ponticelli nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 maggio, per alcuni accertamenti ma improvvisamente, R.D.N, queste le iniziali della vittima, di 60 anni, è deceduto per cause ancora da chiarire.

Dramma all’ospedale di Ponticelli: morto 60enne

L’uomo era giunto in ospedale per alcuni esami. L’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario e sottoposto a tutti i controlli del caso. Terminati tutti gli accertamenti, il 60enne si è allontanato autonomamente dal Pronto Soccorso in attesa delle risposte. È riuscito a fare pochi metri quando improvvisamente, colto da malore, si è accasciato al suolo.

Inutili i soccorsi tempestivi e i tentativi da parte del personale sanitario di rianimarlo: l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso: come da prassi in questi casi, la salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico, dove nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia.