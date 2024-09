Un uomo è stato ferito al volto con un’arma da taglio in circostanza ancora da chiarire. È successo questa mattina, intorno alle 6, pare in piazza Garibaldi, a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli.

Napoli, uomo ferito al volto con arma da taglio in piazza Garibaldi

La vittima, secondo quanto si apprende, è un extracomunitario. È stato condotto all’ospedale Pellegrini di Napoli per le cure del caso. Ai Carabinieri, intervenuti al nosocomio della Pignasecca dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo ferito, la vittima – che non è stata ancora identificata – non ha fornito spiegazioni in merito all’accaduto. Rimarrà ricoverata e non è in pericolo di vita. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma.