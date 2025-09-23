Grave episodio ieri, lunedì 22 settembre a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana, dove un uomo di circa 50 anni è stato trovato privo di sensi e soccorso dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Attualmente, il paziente è ricoverato nel reparto di rianimazione ed è in pericolo di vita.

Napoli, ubriaco cade e batte la testa: 50enne in pericolo di vita

Secondo i primi accertamenti della Polizia di Stato, intervenuta tramite il commissariato Montecalvario, l’uomo si sarebbe provocato da solo il trauma cranico, cadendo a terra mentre si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione di alcol. Le autorità stanno indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e confermare eventuali responsabilità esterne.