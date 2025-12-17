Rapina in pieno centro a Napoli. Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 18enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, turista scippato in pieno centro: 18enne arrestato dopo un inseguimento

Secondo quanto ricostruito, i Falchi della Squadra Mobile – impegnati in controlli mirati lungo corso Umberto I – hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto alle spalle di due turisti. Pochi istanti dopo, il ragazzo si è avvicinato a uno di loro, lo ha spintonato e gli ha strappato il cellulare dalle mani, fuggendo tra la folla. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via della Maddalena, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Il 18enne è stato infine tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.