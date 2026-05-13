Neonata morta a Sarno, indagini in corso: la mamma sarebbe una minore residente nell’area vesuviana

Dramma a Sarno, in provincia di Salerno, dove una neonata sarebbe arrivata in ospedale già priva di vita. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha immediatamente fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni emerse, la neonata sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre, che sarebbe una ragazza minorenne di origini cinesi residente nell’area vesuviana.

Ipotesi gravidanza nascosta

Tra le piste al vaglio degli investigatori non si esclude quella di una gravidanza tenuta nascosta. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ore precedenti all’arrivo in ospedale e verificare le condizioni in cui sarebbe avvenuto il parto. Al momento il massimo riserbo avvolge la vicenda, mentre saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi utili per chiarire le cause del decesso della neonata.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ascoltando le persone coinvolte e raccogliendo testimonianze per fare piena luce sulla tragedia. La Procura potrebbe disporre ulteriori esami nelle prossime ore.