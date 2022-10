“Stesa” a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Stanotte ignoti hanno esploso colpi all’angolo tra via Edoardo Scarpetta e via Provinciale Botteghelle di Portici, a ridosso del Rione Incis. Sul posto i militari – dopo aver ricevuto una segnalazione – che hanno avviato i rilievi del caso. Sul manto stradale due bossoli calibro 9×21, che sarebbero stati sparati con ogni probabilità in aria.

Napoli, terrore nella notte di Halloween: colpi di pistola esplosi in strada

Non si registrano feriti né danni. Si teme che possa trattarsi di un nuovo inasprimento delle faide di camorra, che nel solo mese di ottobre hanno scosso nuovamente il quartiere. Poche settimane fa, un’auto è stata crivellata di colpi da ignoti in via Molino del Salice, a duecento metri di distanza dal commissariato di polizia di Ponticelli. Il raid di piombo si è consumato al civico 46.

A settembre, invece, due uomini – Bruno Esposito, 43 anni, e Salvatore Castellano, 42, entrami noti alle forze dell’ordine – furono feriti a colpi d’arma da fuoco. L’agguato si verificò in via Carlo Miranda, zona ritenuta dagli investigatori sotto il controllo del clan De Micco, in contrasto da anni con i De Luca Bossa del Lotto Zero.