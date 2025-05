Torna a sparare la camorra. Nella tarda serata di ieri, giovedì 15 maggio, poco prima della mezzanotte, Antonio De Cristofaro, alias Bombolone, 25 anni, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nel rione Conocal, nel quartiere di Ponticelli, per poi morire poco dopo presso l’ospedale Villa Betania.

Camorra, agguato mortale a Ponticelli: Antonio ucciso a 25 anni

Sul caso indaga la Squadra Mobile della Polizia e il commissariato locale, che al momento ipotizzano un agguato riconducibile alle dinamiche camorristiche della zona. L’agguato si è consumato tra le strade del rione Conocal, storica roccaforte del clan D’Amico. Secondo una prima ricostruzione, De Cristofaro sarebbe stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco, ma la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento.

La vittima, pur non risultando affiliata formalmente a un clan e senza precedenti per reati associativi, era nota agli inquirenti per i suoi legami con ambienti criminali. Nel febbraio 2023, infatti, era stato arrestato dai carabinieri a Mergellina insieme ad altre tre persone, tra cui Emmanuel Aprea, classe 2005, figlio di Gennaro Aprea, ritenuto il capoclan dell’omonima famiglia operante nel quartiere di Barra.

La guerra di camorra

L’omicidio potrebbe inserirsi in un delicato equilibrio tra gruppi camorristici rivali della zona Est di Napoli, dove i clan Aprea e D’Amico si contendono da anni il controllo di attività illecite, dal traffico di droga alle estorsioni. Le forze dell’ordine stanno ora cercando elementi utili tra le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per risalire ai responsabili.