Paura nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2025 nel quartiere Ponticelli, dove un uomo di 39 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola al polpaccio.

Napoli, tentativo di rapina finisce nel sangue: 39enne ferito da un colpo di pistola

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, dove i medici hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco alla gamba e lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni.

Secondo quanto riferito dal 39enne agli agenti del commissariato di Ponticelli, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto nei pressi della propria abitazione. L’aggressore avrebbe tentato di rapinargli una collana, e di fronte alla reazione della vittima avrebbe sparato un colpo, ferendolo.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini per verificare la versione fornita dal ferito e chiarire la dinamica esatta della sparatoria, nonché l’identità dell’aggressore. Gli investigatori stanno analizzando la zona e raccogliendo eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza per ricostruire i fatti.