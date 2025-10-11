Nella tarda serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato hanno arrestato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto aggravato.

Napoli, tenta di rubare il registratore di cassa: arrestato 45enne

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un furto in corso in un esercizio commerciale di via San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dal titolare del negozio, che aveva appena bloccato il ladro dopo averlo sorpreso mentre usciva dal locale con il cassetto del registratore di cassa. Durante la fuga, l’uomo si era disfatto della refurtiva, successivamente recuperata dagli agenti.

Il 45enne è stato tratto in arresto e accompagnato negli uffici di polizia per le formalità di rito.