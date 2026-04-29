Napoli, aggredisce i poliziotti e danneggia la volante: arrestato 45enne a Porta Nolana

Momenti di tensione nella notte a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 45enne per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Intervento della Polizia a Porta Nolana

L’episodio è avvenuto nella zona di Porta Nolana, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Un uomo in forte stato di agitazione si trovava all’interno dell’androne di un palazzo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno tentato di identificare il 45enne, che però si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Poco dopo ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo fisicamente gli operatori. Dopo momenti di tensione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Danneggiamenti in commissariato

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l’uomo ha continuato nella sua condotta violenta, aggredendo nuovamente gli agenti e provocando danni alla portiera posteriore della volante, oltre agli interni degli uffici. Alla luce dei fatti, il 45enne è stato tratto in arresto con le accuse di danneggiamento di beni pubblici, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.