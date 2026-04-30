Indagini flash a Ibiza dopo l’uccisione di Francesco Sessa, 35enne di Pagani. La Guardia Civil ha fermato l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio del pizzaiolo ucciso nel pomeriggio di mercoledì al culmine di una lite degenerata in violenza. L’episodio si è verificato in via Alzines, nella zona di Platja d’en Bossa. In manette è finito un 45enne, anche lui italiano e originario di Avellino, come confermato dalle autorità spagnole. L’arresto è scattato alcune ore dopo i fatti, intorno alle 21:30, al termine delle prime testimonianze raccolte dagli agenti presenti nell’area.

Ibiza, arrestato l’assassino di Francesco Sessa: è un 45enne di Avellino

L’aggressione risale alle 16:30 circa e ha provocato forte tensione nel quartiere, dove in quel momento erano in corso attività organizzate da un’associazione locale. Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero portato all’accoltellamento tra connazionali.

Nella giornata odierna è stata effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. I familiari di Sessa sono in viaggio verso Ibiza per il riconoscimento e il successivo rientro della salma in Italia, dove si terranno i funerali. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato visto mentre discuteva animatamente con altre due persone, anch’esse di lingua italiana, probabilmente in dialetto napoletano. Durante il diverbio, uno dei presenti lo avrebbe colpito con una coltellata al petto.

A dare l’allarme è stata una donna che, dopo aver parcheggiato nelle vicinanze, ha notato l’uomo a terra in una pozza di sangue. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato a lungo di salvarlo, cercando di fermare l’emorragia e praticando manovre di rianimazione per oltre un’ora, senza però riuscire a evitare il decesso.