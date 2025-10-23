Tenta di rapinare due donne lungo corso Umberto. Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata rapina.

Napoli, tenta di rapinare due donne lungo il Rettifilo: arrestato 35enne del posto

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un soggetto che stava minacciando due donne. Lo stesso, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo. Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo, accertando che lo stesso, poco prima, dopo aver minacciato le vittime, aveva tentato di impossessarsi del denaro in loro possesso. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto e condotto in carcere.