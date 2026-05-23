Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida senza patente, violazione reiterata nel biennio.

Napoli, fugge all’alt con lo scooter e investe due agenti: arrestato 35enne

L’episodio è avvenuto in viale 2 Giugno, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter con a bordo un giovane che, alla vista della pattuglia, ha accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo, ignorando l’alt imposto dai poliziotti. Durante la fuga il 35enne ha investito gli operatori, facendoli cadere violentemente al suolo. La corsa si è conclusa poco dopo, quando lo scooter ha impattato contro lo spartitraffico che delimita la carreggiata. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo. Per lui sono così scattate le manette da parte del personale operante.