Un uomo di 35 anni originario di Pagani, Francesco Sessa, è stato ucciso nel pomeriggio di ieri a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare. L’aggressione è avvenuta intorno alle 16:30 nella zona di Platja d’en Bossa, una delle aree più note dell’isola delle Baleari, celebre per i suoi locali e le discoteche di fama internazionale come Hi Ibiza e Ushuaia. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, tra cui il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza y Formentera, il 35enne sarebbe stato colpito al torace con una coltellata rivelatasi fatale. L’aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attualmente ricercato.

Ibiza, 35enne di Pagani ucciso a coltellate nel pomeriggio: ipotesi regolamento di conti

Inizialmente si era ipotizzato un tentativo di rapina finito male, ma le testimonianze raccolte dalla Guardia Civil hanno portato gli investigatori a seguire un’altra pista. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un regolamento di conti. Alcuni testimoni avrebbero visto Sessa discutere animatamente con due persone poco prima dell’aggressione; i presenti riferiscono che i tre parlavano una lingua straniera e che, secondo qualcuno, potrebbero essere stati italiani, forse napoletani.

A lanciare l’allarme è stata una donna che, dopo aver parcheggiato nelle vicinanze, ha notato il corpo dell’uomo a terra, immerso nel sangue. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma all’arrivo dei sanitari il 35enne era già in arresto cardiaco. Per oltre un’ora medici e paramedici hanno tentato di rianimarlo e di fermare l’emorragia causata dalla profonda ferita al torace, senza però riuscire a salvargli la vita.

Il luogo del delitto si trova in un’area al confine tra i comuni di Ibiza e San Josep, nei pressi di un bar chiuso da tempo e di una sede di quartiere, non lontano dalla spiaggia. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se Sessa vivesse in quella zona o se si trovasse lì per un incontro. Francesco Sessa si era trasferito da alcuni anni sull’isola, dove lavorava come pizzaiolo presso la pizzeria “Pummarola Ibiza”. Come molti italiani, aveva scelto Ibiza per costruirsi un futuro tra lavoro e passione per la vita dell’isola, fatta di mare, musica e turismo internazionale. A Pagani, la sua città d’origine, la notizia della sua morte ha lasciato tutti sgomenti.