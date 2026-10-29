Brutta tegola per il Napoli e per Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro, uscito dopo nemmeno quindici minuti di gioco contro il Monza nel match vinto ieri sera per 4-1, si è procurato un brutto infortunio alla caviglia che l’ha costretto a uscire. Oggi lo slovacco si è sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una doppia lesione. Nessuna stima, al momento, sui tempi di recupero.

Napoli, tegola Lobotka: per il centrocampista azzurro doppia lesione alla caviglia

Nemmeno il tempo di festeggiare l’importante vittoria contro i brianzoli che si torna a parlare di infermeria. Il centrocampista, che nelle ultime partite aveva lasciato il posto a Kevin De Bruyne in cabina di regia, ha avvertito subito molto dolore dopo uno scontro fortuito di gioco con un avversario.

Durante la caduta, il giocatore del Monza è franato sulla gamba dello slovacco, lasciandogli la caviglia sotto, come si suol dire in gergo calcistico. I sanitari del Napoli sono intervenuti con una barella per condurre fuori dal terreno di gioco il centrocampista.

Lo stop di Lobotka si aggiunge a quelli dei giorni scorsi di Spinazzola e Badiashile, entrambi di natura muscolare. Tuttavia, guardando il bicchiere mezzo pieno, in mezzo al campo gli azzurri sembrano più coperti che in altri reparti dati i rientri di McTominay e Anguissa come mezzali e l’ormai sempre più centrale belga ex City, arretrato nel ruolo di metronomo. Senza dimenticare Gilmour, che ieri non ha fatto rimpiangere lo slovacco quando gli è subentrato.