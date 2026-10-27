“Siamo in ritardo, è oggettivo, bisogna rimboccarsi le maniche, stare zitti e migliorare di partita in partita”. Massimiliano Allegri non cerca scuse nella conferenza stampa in vista del match di domani sera che vedrà impegnato il suo Napoli in trasferta sul campo del Monza alle 20:45. Napoli, Allegri in vista del Monza: “Bisogna stare zitti e migliorare”

Il bottino degli azzurri dopo dieci giornate è di soli 11 punti dopo tre vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi, frutto di 13 gol fatti e ben 10 subiti. Una media tutt’altro che da piazzamento Champions. Il ritardo sul quarto posto inizia a essere consistente, domani l’unico risultato utile è la vittoria. Proprio sulla fase difensiva, il tecnico ha detto: “Vedevo un po’ di dati, prendiamo mediamente 4 tiri nello specchio a partita, ma anche lì, devi vedere come li subisci, da dove li subisci, il dato devi vedelo. 4 tiri subiti di media dai dati che mi hanno dato, poi bisogna lavorare meglio quando siamo vicini all’area, come nel primo gol di Soulè, sul terzo gol, ma su quello dobbiamo lavorare, poi gli errori ci saranno, altre volte andranno meglio”.

Dal punto di vista tattico, il toscano ha le idee chiare su quello che faranno gli avversari, che hanno una buona produzione offensiva: “Il Monza ha fatto 15 gol, noi dobbiamo migliorare dei dati: nei primi tempi abbiamo subito solo due reti, nel secondo tempo otto gol, quindi quelli sono dati su cui migliorare e capire che in certi momenti bisogna essere più bravi, ci sono i momenti in cui le cose ti vanno meno bene e devi alzare l’asticella”.

Con la Roma sono rientrati Anguissa e Vergara, ma nel frattempo si sono infortunati Badiashile (lesione di medio grado) e Spinazzola. Sulla formazione Allegri non ha lasciato trasparire molte informazioni, ma alcune dovrebbero essere scelte obbligate: Di Lorenzo a destra, Olivera a sinistra, mentre in quattro si giocano due maglie al centro della difesa con Marianucci in auge dopo l’ingresso deludente di Beukema contro la Roma. A centrocampo potrebbe rientrare Lobotka. Ballottaggi in avanti.