Finalmente Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha ottenuto l’idoneità sportiva agonistica. Dopo settimane di lavoro differenziato in palestra, l’azzurro potrà tornare ad allenarsi con il resto della squadra.

Napoli, finalmente McTominay: il centrocampista ha ottenuto l’idoneità

L’azzurro ha completato le visite mediche necessarie dopo l’operazione di ablazione subita a settembre a Manchester per risolvere un’aritmia cardiaca benigna. Lo scorso 24 settembre, il classe ’96 è tornato a solcare i campi di Castelvolturno, ma per svolgere solo lavoro individuale. Ora può aggregarsi al resto del gruppo.

Al momento, non ci sono indicazioni sulla sua possibile presenza sabato sera al Maradona contro il Frosinone, per la ripresa del campionato.

Rientrano in tre per il Frosinone

Nel frattempo, Allegri ha recuperato Alex Meret, Giovane e Leonardo Spinazzola, ma ha perso Costantino Favasuli e Mathias Olivera. In ogni caso, sarà ancora emergenza contro i ciociari, soprattutto sulle fasce in difesa. Ma al Napoli serve una vittoria a tutti i costi.