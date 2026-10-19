È ancora notte fonda in casa Napoli, a pochi minuti dalla conferenza stampa di Allegri in vista del match di Champions che si giocherà domani contro il Bodo Glimt, arriva una pessima notizia. Tramite il bollettino dello staff medico, la società ha reso noto che Alisson Santos si è procurato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il brasiliano si è infortunato contro il Venezia, proprio al rientro dopo mesi fuori dal campo.

Napoli, non c’è pace: per Alisson nuova lesione

Una perdita pesante per l’attacco, considerando la sterilità del reparto e alla luce del fatto che gli azzurri devono fare i conti anche con i continui acciacchi muscolari di Neres, mai veramente a disposizione con continuità in questo inizio di stagione. Nel comunicato, nessun riferimento ai tempi di recupero per l’esterno brasiliano arrivato a gennaio dello scorso anno.

In un momento in cui l’infermeria sembrava sul punto di svuotarsi, ecco un’altra tegola per Allegri. Guardando il calendario, bisognerà stringere i denti. Domani bisogna fare i primi punti in Europa, mentre in campionato all’orizzonte ci sono Roma, Monza, Juventus.