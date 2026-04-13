Napoli, blitz contro i mercati abusivi tra Porta Nolana e piazza Garibaldi: sequestrati 20 quintali di merce

Operazione congiunta delle forze dell’ordine contro i mercati abusivi a Napoli, in particolare nelle zone di Porta Nolana e piazza Garibaldi, da tempo al centro di segnalazioni per la presenza di veri e propri “souk” illegali.

Controlli interforze nelle aree sensibili

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, con gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, insieme ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, ha effettuato un ampio servizio di controllo del territorio. Le verifiche hanno interessato in particolare corso Garibaldi e le vie Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella, oltre a piazza Garibaldi.

Smantellati i mercati abusivi

Durante l’operazione, gli operatori hanno accertato la presenza di numerosi banchi e mercati abusivi, procedendo al sequestro di circa 20 quintali di merce di vario genere. La merce è stata immediatamente rimossa e smaltita grazie all’intervento dell’ASIA, attraverso l’utilizzo di un compattatore, permettendo così il ripristino delle aree interessate. Nel corso dei controlli sono state identificate 15 persone, di cui due con precedenti di polizia, e sono stati controllati cinque veicoli.