Controlli nella luoghi della Movida di Aversa negli ultimi due weekend. La Polizia di Stato di Caserta ha coordinato una vasta operazione interforze nel comune di Aversa. All’intervento hanno preso parte militari dell’Arma dei Carabinieri, pattuglie della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale, nonché personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’ASL Caserta.

Aversa, controlli della Polizia nei luoghi della movida: nel mirino 8 locali. Sanzioni per 70mila euro

Nel corso delle attività ispettive sono stati controllati 8 esercizi commerciali tra bar, ristoranti e locali di intrattenimento, con l’identificazione di circa 250 persone, tra cui oltre 40 lavoratori e circa 210 avventori. Le verifiche hanno fatto emergere numerose irregolarità. In particolare, sono stati riscontrati casi di impiego di lavoratori in nero, che hanno comportato l’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Significative criticità sono emerse anche sotto il profilo della sicurezza, con accertate carenze in materia di prevenzione incendi, tra cui assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, uscite di emergenza ostruite e dispositivi antincendio non idonei o non revisionati.

Ulteriori violazioni hanno riguardato il mancato rispetto delle normative igienico-sanitarie, con il sequestro di alimenti mal conservati o privi di tracciabilità, nonché l’installazione abusiva di sistemi di videosorveglianza. Nel corso dei controlli è stata inoltre accertata, in due distinti esercizi, la somministrazione di bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, con conseguenti sanzioni amministrative. Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a oltre 70.000 euro. Per uno dei locali ispezionati è stata disposta la chiusura immediata a tutela dell’incolumità pubblica.