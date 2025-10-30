Napoli, “stesa” in via Vespucci: esplosi diversi colpi di pistola

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Vespucci, a Napoli, dove alcune persone hanno segnalato l’esplosione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di una concessionaria. La segnalazione è giunta poco fa alla Polizia di Stato, che ha immediatamente inviato sul posto diverse pattuglie della Squadra Mobile per verificare l’accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Gli agenti stanno effettuando rilievi e ascoltando eventuali testimoni per chiarire se i colpi siano stati esplosi da una o più persone e per quale motivo. L’episodio ha avuto conseguenze sul traffico veicolare della zona con inevitabili disagi alla circolazione. Le indagini sono in corso per stabilire la natura dell’accaduto e risalire ai responsabili. Si tratterebbe di una “stesa”, riconducibile nell’ambito delle fibrillazioni in corso tra gruppi criminali attivi nella zona.