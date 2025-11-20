Un 17enne è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 2o novembre, nel rione Berlingieri a Napoli. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I medici stanno procedendo all’estrazione dell’ogiva.

Napoli, spari in pieno giorno nel rione Berlingieri: ferito 17enne

Secondo quanto riferito agli agenti del commissariato San Carlo, il ferimento sarebbe avvenuto mentre il ragazzo si trovava in via delle Dolomiti, colpito da un proiettile partito da un’auto in transito. La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini, con accertamenti e verifiche in corso per identificare l’autore del ferimento e chiarire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza della zona.