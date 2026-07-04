Giugliano, controlli al campo rom di via Carafiello: 32 veicoli sequestrati e 94 persone identificate

Controlli straordinari al campo rom di via Carafiello, a Giugliano, nell’ambito delle attività di contrasto ai roghi tossici della Terra dei Fuochi e di aggiornamento del censimento dei residenti. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano con il supporto di numerosi reparti specializzati e della Polizia Municipale.

L’intervento aveva un duplice obiettivo: sensibilizzare gli abitanti sul corretto smaltimento dei rifiuti e prevenire il fenomeno degli incendi di materiali di scarto, oltre a verificare la posizione delle persone presenti nel campo.

Controlli al campo rom di via Carafiello

Al servizio hanno preso parte, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Giugliano, anche gli agenti della Polizia Municipale, i militari del Gruppo Forestale di Napoli, del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) e del Reggimento Campania.

Nel corso delle verifiche sono state identificate 94 persone, tra cui 33 minori. L’attività ha consentito di aggiornare il registro dei residenti presenti all’interno del campo.

Sequestrati 32 veicoli

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai mezzi presenti nell’area. Dei 45 veicoli controllati, ben 32 sono stati sottoposti a sequestro perché risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria oppure intestati in modo fittizio.