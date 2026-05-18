Si torna a sparare a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di piazza Mercato, un 15enne è stato ferito a colpi di pistola a una gamba. Si tratta del secondo minore ferito a distanza di pochi giorni dopo il caso di piazza Municipio.

Napoli, spari su un ragazzino: 15enne ferito in piazza Mercato

È accaduto intorno alle 3, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Napoli sono stati chiamati ad intervenire presso l’ospedale Pellegrini dove era appena stato ricoverato il ragazzino, ferito da un colpo d’arma da fuoco agli arti inferiori. È arrivato al pronto soccorso con la gamba destra insanguinata: “Volevano rapinarmi lo scooter e mi hanno sparato”, ha detto. Ma è una versione che non convince: la vittima non ha saputo neppure indicare la targa, né il modello del motorino, solo il colore grigio.

Guarirà in una decina di giorni. Dovrà essere operato per l’estrazione del proiettile. Indaga la polizia, il caso è all’attenzione della Procura per i minorenni, la notizia del ferimento è stata segnalata anche dalla pm del pool anticamorra Alessandra Converso, che indaga sui gruppi malavitosi del rione Mercato, anche alla luce della parentela del quindicenne con un esponente della criminalità del quartiere. Un testimone ha confermato di aver sentito colpi d’arma da fuoco nei pressi di un bar. Gli investigatori acquisiranno i filmati della videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’accaduto.