Napoli, spari in piazza Montesanto: colpita la vetrina di un negozio

Colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri in piazza Montesanto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, allertati da una segnalazione relativa all’esplosione di alcuni spari.

Spari in piazza Montesanto

Giunti sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto diversi bossoli sull’asfalto e constatato la presenza di alcuni fori nella vetrina di un esercizio commerciale, che al momento dell’accaduto era chiuso. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le circostanze in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco. Sul caso indaga al polizia. Al momento nessuna pista è esclusa, dal racket all’intimidazione: gli investigatori indagano a 360 gradi.