Giugliano, incendio in ospedale: fumo in vano tecnico

Paura all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove un incendio ha interessato un vano tecnico situato nel reparto di Terapia del dolore. La presenza di fumo ha reso necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Fortunatamente, al momento dell’incendio, il reparto era vuoto, circostanza che ha evitato il coinvolgimento diretto di pazienti e personale sanitario presenti nell’area interessata.

Grazie al rapido intervento dei caschi rossi, la situazione è stata riportata sotto controllo, scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

La situazione risulta sotto controllo.