Momenti di paura nei pressi della metro di Giugliano, dove tre colpi di pistola sarebbero stati esplosi in direzione di alcuni studenti di ritorno da scuola. Il grave episodio stato denunciato pubblicamente da una madre.

Giugliano, paura all’uscita della metro: spari contro alcuni studenti

Secondo quanto ricostruito attraverso il racconto della donna, suo figlio stava rientrando a casa da scuola insieme ad alcuni compagni di classe.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle ore 13:00, subito dopo che i ragazzi avevano lasciato la stazione della metropolitana. In base alle prime testimonianze riferite dalla madre, tre giovani avrebbero improvvisamente estratto un’arma da fuoco, esplodendo tre colpi in direzione degli studenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato i rilievi e ascoltato le testimonianze dei ragazzi coinvolti. Durante i controlli, gli investigatori hanno rinvenuto e repertato i bossoli.

Al momento la polizia ha già provveduto ad acquisire le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.