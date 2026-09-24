Un 22enne di Miano è rimasto ferito a colpi di pistola nella serata di mercoledì in via Nuova Dietro la Vigna, nell’area nord di Napoli. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Cto, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non sarebbe in pericolo di vita.

Spari tra Marianella e Piscinola, 22enne di Miano ferito a colpi d’arma da fuoco

L’allarme è scattato in serata, quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi nella zona. I militari hanno raggiunto l’ospedale e successivamente via Nuova Dietro la Vigna, indicata come il luogo in cui sarebbe avvenuto il ferimento.

Secondo quanto raccontato dal 22enne agli investigatori, tutto sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina. Il giovane avrebbe riferito di essere stato affrontato da qualcuno che voleva rapinarlo e di essere stato raggiunto dai proiettili dopo aver tentato di opporsi. Una ricostruzione che resta al vaglio dei carabinieri. Gli investigatori stanno infatti effettuando tutti gli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’episodio e verificare il racconto fornito dal ferito.

Sul posto sono state cercate tracce, bossoli e altri elementi che possano consentire di ricostruire la sparatoria e risalire a chi ha premuto il grilletto. Il 22enne, indicato dalle cronache come già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso e trasferito al Cto. Le indagini dei carabinieri proseguono. Resta da stabilire se dietro il ferimento ci sia effettivamente il tentativo di rapina raccontato dal giovane oppure una dinamica differente.