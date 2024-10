Dramma questa a notte a Napoli, dove a Corso Umberto, in pieno centro, un 15enne del Rione Sanità, Emanuele Tufano, è morto nel corso di una sparatoria.

Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. Due i feriti

Emanuele, incensurato, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con altri giovanissimi. Classe 2009, è stato freddato da colpi di pistola in circostanze da chiarire.

Nella sparatoria che sarebbe avvenuta all’altezza del civico 248, angolo via Egiziaca (Forcella), dove è stato trovato il minore, sono stati coinvolte altre due persone, un 14enne e un 17enne, ricoverate al CTO in gravi condizioni. Per Emanuele, invece, non c’è stato niente da fare: il trasporto presso il pronto soccorso si è rivelato inutile.

Le indagini

Non si conosce la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono sopraggiunti gli uomini della Polizia di Stato guidati dal primo dirigente Giovanni Leuci che indagano sulla tragedia. Non si esclude un regolamento di conti nel mondo delle baby-gang del centro storico.