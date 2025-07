Omicidio ad Aversa, oggi l’udienza per Umberto D’Angelo

Si terrà oggi l’udienza di convalida del fermo per Umberto D’Angelo, il 65enne aversano accusato dell’omicidio di Catalin Ionita, il senzatetto di origini romene ucciso sabato scorso con tre colpi di pistola in un ex distributore abbandonato tra viale della Libertà e viale Kennedy, ad Aversa.

D’Angelo è stato arrestato dopo giorni di ricerche: si nascondeva in una cavità scavata nel tufo sotto casa sua, a circa venti metri di profondità. Come un latitante.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta e dagli agenti del Commissariato di Aversa, hanno avuto una svolta grazie alla testimonianza della compagna della vittima, presente al momento dell’aggressione. La donna avrebbe assistito prima a una lite violenta tra i due uomini, degenerata poi nella sparatoria. Quando i poliziotti sono intervenuti, l’hanno trovata accanto al corpo, imbrattata di sangue.

Secondo quanto emerso, il 65enne avrebbe più volte cercato di allontanare Ionita da quel deposito, che il 45enne considerava ormai la sua casa. Sabato, la decisione estrema. Intanto, proseguono le ricerche dell’arma del delitto: la pistola non è stata ancora ritrovata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, finì sotto i riflettori anche nel 2005, quando sparò e ferì un attore della serie “Un posto al Sole” durante una lite fuori da un locale. Ora si trova nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.