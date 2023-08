Sangue sulle strade di Napoli. Due i feriti. È il bilancio di due distinte sparatorie avvenute in città, uno a Pianura e l’altro a Barra, periferia orientale del capoluogo.

Due agguati a Napoli, ferito il nipote del boss

A Pianura a cadere sotto i colpi dei criminali due uomini, un 25enne e un 46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia. Si tratta di Antonio Lago, 46 anni, nipote dello storico boss Pietro, detto ‘O Magone. Il 26enne è invece Marcello Emanuele. Entrambi sono giunti presso l’ospedale San Paolo con ferite alle gambe per colpo arma da fuoco.

Non sono in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta all’esterno di un bar. Sul posto, tra via Sartania e via Montagna Spaccata, sono stati rinvenuti alcuni bossoli e tracce ematiche. Indaga la Squadra mobile di Napoli nell’ambito della faida di camorra per il controllo del mercato della droga.

Spari a Barra

Poco più tardi in corso IV Novembre a Barra, altezza civico 45, sono stati esplosi altri colpi d’arma da fuoco. Sul posto in questo caso sono giunti i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale. Non ci sarebbero feriti. Indagini per capire quale fosse l’obiettivo della sparatoria. Non si esclude si trattasse di una stesa.