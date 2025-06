Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, durante un’operazione ad alto impatto nel quartiere San Giovanni-Barra, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio.

Maxi sequestro di droga e un arresto a Barra: 16 kg di stupefacenti rinvenuti dalla Polizia

L’intervento è stato condotto dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Durante il controllo presso l’abitazione dell’uomo in corso IV Novembre, il fiuto del cane antidroga ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di stupefacenti: 16 panetti di hashish per un totale di circa 1,3 chilogrammi, due involucri contenenti cocaina e un bilancino di precisione. L’uomo è stato immediatamente arrestato dagli agenti.

Nel corso dello stesso servizio, i poliziotti hanno inoltre scoperto un ulteriore deposito di droga. In via Mastellone, in una rientranza tra un muro e una struttura in ferro, è stato trovato un involucro contenente circa 150 grammi di cocaina/crack, accompagnato da un altro bilancino di precisione. Ma la scoperta più significativa è avvenuta all’interno di una cantinola della zona, dove sono stati rinvenuti ben 129 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi.