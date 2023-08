NAPOLI. Agguato questo pomeriggio a Napoli. Due uomini sono rimasti feriti tra le zona di Pianura e Agnano di Napoli.

Agguato a Napoli

I feriti sono un 25enne e un 46enne, quest’ultimo con precedenti di polizia. I fatti in via Sartania. I due, feriti alle gambe e non in pericolo di vita, sono giunti nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Sul posto è giunta la polizia che ha ritrovato tracce di sangue e alcuni bossoli, che sono stati sequestrati dagli agenti. Indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Seguiranno aggiornamenti