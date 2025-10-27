Napoli, spaccio di droga davanti Stazione Centrale: arrestato 50enne e denunciato straniero irregolare

Un nuovo intervento della Polizia di Stato ha interrotto un episodio di spaccio in pieno giorno davanti alla Stazione Centrale di Napoli, una delle aree più sorvegliate e delicate del capoluogo.

Napoli, spaccio di droga davanti alla Stazione Centrale: arrestato 50enne e denunciato straniero irregolare

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania hanno arrestato un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, e denunciato un 44enne algerino risultato irregolare sul territorio nazionale.

I poliziotti hanno sorpreso il pusher mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di denaro al cittadino straniero. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare entrambi e di recuperare la sostanza stupefacente. Dai successivi accertamenti è emerso che l’acquirente era inottemperante a un decreto di espulsione, motivo per cui è stato accompagnato alla frontiera mentre lo spacciatore è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.