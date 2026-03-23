Napoli, arrestato corriere della droga alla Stazione Centrale: ingeriti 123 ovuli tra eroina e cocaina

Nuovo colpo al traffico di stupefacenti nel capoluogo partenopeo. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un corriere della droga presso la Stazione Centrale di Napoli, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di eroina e cocaina suddivisi in 123 ovuli.

Il controllo alla Stazione Centrale

L’operazione è stata condotta dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, impegnati in un’intensificazione dei controlli economico-finanziari nell’area ferroviaria. Durante le verifiche, i finanzieri hanno notato un uomo di nazionalità nigeriana che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi velocemente, insospettendo i militari.

Fermato per un controllo, l’individuo è stato sottoposto a ispezione: all’interno dei suoi effetti personali sono stati rinvenuti oltre 100 ovuli contenenti circa 1 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, precedentemente ingeriti e poi espulsi.

Trasporto della droga nell’intestino

Per accertare l’eventuale presenza di altri ovuli nel corpo, l’uomo è stato accompagnato presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove gli esami radiografici hanno confermato la presenza di ulteriori corpi estranei nell’intestino.

Nel corso delle ore successive, il soggetto ha espulso altri 20 ovuli, anch’essi contenenti eroina e cocaina. Tutta la sostanza è stata immediatamente sequestrata dalle Fiamme Gialle.

Sequestro e arresto

Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati complessivamente 123 ovuli per un peso totale di 1.393 grammi di droga. Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria