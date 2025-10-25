Erano in sella a uno scooter rubato e portavano con sé una pistola replica calibro 380, priva del tappo rosso e caricata con cinque cartucce, di cui una già esplosa.

Napoli, sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato: hanno 14 e 15 anni

Così due ragazzi napoletani di 14 e 15 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati fermati e denunciati nella tarda serata di ieri dalla Polizia di Stato.

A sorprenderli sono stati i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, impegnati nei controlli di zona. I due giovani, notati mentre percorrevano via Costantinopoli, alla vista degli agenti hanno tentato di allontanarsi per evitare il controllo, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto l’arma nascosta addosso al conducente e, dopo i dovuti accertamenti, hanno verificato che il mezzo era stato rubato e segnalato come provento di furto lo scorso 9 settembre.

I due minorenni sono stati denunciati per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione, poi affidati ai familiari. Lo scooter è stato infine restituito al legittimo proprietario.