Blitz della Polizia di Stato a Melito, dove gli agenti hanno arrestato un 48enne e un 17enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia. I due sono accusati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sono stati inoltre denunciati per ricettazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, in particolare dai Falchi, impegnati in servizi di controllo del territorio.

Melito, armi e targhe rubate in un garage: arrestati 48enne e 17enne

Durante le attività investigative, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Delle Alpi a Melito, all’interno di un garage utilizzato dai due indagati. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato, all’interno di un’auto un borsone ben nascosto, contenente: una pistola replica “Beretta” priva di tappo rosso, due radiotrasmittenti, passamontagna, auricolari e guanti, un decodificatore di autovetture, strumento spesso utilizzato per i furti di auto.

Sequestrate targhe rubate, droga e una pistola

Nel garage gli agenti hanno inoltre rinvenuto 49 targhe di motoveicoli risultate provento di furto. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 20 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 23 grammi, insieme a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Tra il materiale sequestrato anche una pistola modello “American Automatic Regina” calibro 6.35, risultata con la matricola abrasa, circostanza che la rende un’arma clandestina. Al termine degli accertamenti, il 48enne e il 17enne sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile.