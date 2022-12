Si torna a sparare a Napoli. Verso le 2 i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per un giovane ferito. Si tratta di un 19enne del quartiere Avvocata già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, si torna a sparare: 19enne gambizzato nella notte

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo è giunto presso il pronto soccorso una ferita d’arma da fuoco alla gamba sinistra. L’evento sembrerebbe essere avvenuto nei quartieri Spagnoli ma la motivazione e la dinamica non sono ancora chiare. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti di natura privata o di un tentativo di rapina finito male. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma impegnati nell’esatta ricostruzione della vicenda.

Il precedente

Si tratta del secondo raid ai danni di un giovane nel giro di una settimana. Pochi giorni fa vittima di una gambizzazione era stato un ragazzo di appena 16 anni medicato nell’Ospedale del Mare di Napoli per una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Secondo il racconto fornito alle forze dell’ordine, sarebbe stato colpito da due persone, entrate in azione in sella a uno scooter e con il casco integrale in testa. La vittima stava camminando lungo corso Garibaldi, verso piazza Carlo III quando lo avrebbero colpito.