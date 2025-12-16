Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie alle 9.13

Napoli, si rinnova il miracolo di San Gennaro: il sangue si scioglie alle 9.13 nel Duomo. I fedeli sono in preghiera per quello che è il terzo rito dell’anno.

Il miracolo di San Gennaro si rinnova a Napoli

Si è rinnovato anche quest’anno il miracolo di San Gennaro, patrono di Napoli. Oggi, martedì 16 dicembre, alle ore 9.13, nel Duomo di Napoli, il sangue del Santo si è liquefatto, come da tradizione, davanti a centinaia di fedeli accorsi per assistere al rito. L’annuncio della liquefazione è stato accolto con un lungo applauso e grande commozione tra i presenti, segno di profonda devozione e speranza per la città.

Il terzo appuntamento dell’anno

Quello di oggi rappresenta il terzo appuntamento annuale legato al culto di San Gennaro, dopo la celebrazione del 19 settembre e quella che si tiene il sabato precedente la prima domenica di maggio. Il rito della liquefazione del sangue è uno dei momenti più sentiti dalla comunità napoletana e richiama ogni anno fedeli, turisti e curiosi.

Le preghiere nel Duomo

Prima del verificarsi del miracolo, le cosiddette “parenti di San Gennaro” si sono raccolte in preghiera, insieme a tutti i fedeli presenti in Chiesa, accompagnando il rito con invocazioni e canti tradizionali. Il miracolo di San Gennaro continua così a rappresentare un simbolo di fede, identità e speranza per Napoli e per l’intero territorio campano.