Frattamaggiore, la Parrocchia “San Filippo Neri” celebra la dedicazione della chiesa e del nuovo altare

Frattamaggiore. Un evento di storica rilevanza religiosa e sociale sta per interessare la comunità di Frattamaggiore. Nell’84° anno dell’erezione a Parrocchia, la comunità di San Filippo Neri, appartenente alla Diocesi di Aversa, annuncia ufficialmente la solenne celebrazione per la Dedicazione della Chiesa e del Nuovo Altare. L’appuntamento è fissato per domenica 10 maggio 2026, alle ore 18:00.

Un rito di “pietre vive”

La dedicazione di una chiesa rappresenta uno dei momenti più densi e significativi della vita liturgica cristiana. Come sottolineato dalla comunità parrocchiale, prima ancora dell’edificio fisico fatto di marmi e pietre, la celebrazione esalta la “Chiesa di pietre vive”: la comunità dei fedeli che si riunisce per ascoltare la Parola di Dio e celebrare i sacramenti.

Il programma della celebrazione

La solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa. Ad arricchire il momento liturgico sarà la partecipazione della Corale Polifonica “San Filippo Neri”, che animerà la funzione con il proprio repertorio sacro.

Il Parroco, Sac. Salvatore Capasso, il Vicario parrocchiale, Sac. Biagio Tchitembo, e il Consiglio pastorale parrocchiale invitano calorosamente tutta la cittadinanza e la comunità ecclesiale a prendere parte a questo momento di gioia e gratitudine a Dio. Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, la celebrazione sarà trasmessa in diretta TV su TeleClubItalia (canale 77), permettendo così a tutta la cittadinanza e ai fedeli lontani di unirsi spiritualmente all’evento.

COMUNICATO STAMPA