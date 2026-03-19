Aversa apre i suoi tesori: tornano le giornate FAI di Primavera il 21 e il 22 marzo

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.Anche Aversa sarà protagonista: grazie al patrocinio del Comune e della Diocesi, il 21 e il 22 marzo sarà possibile visitare l’Episcopio, il Duomo, il Sedile di San Luigi, la chiesa di San Domenico con l’antico chiostro e l’ex Giudice di Pace. Un’iniziativa illustrata nel corso della conferenza stampa ospitata ieri pomeriggio nella Curia della diocesi normanna. L’obiettivo è valorizzare i beni culturali e, soprattutto, aprire al pubblico siti finora chiusi o in stato di abbandono.

Gli appuntamenti

Sabato 21 e domenica 22 marzo: visite 10:00-13:00 e 16:00-18:00 a Episcopio, Sedile di San Luigi, ex Giudice di Pace e Chiostro di San Domenico; Duomo 10:00-12:00 (sabato anche esterno 12:00-13:00); Chiesa di San Domenico sabato 10:00-12:00, domenica 11:00-12:00.

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